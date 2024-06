Pünktlich zum EM-Anpfiff? Nach Hochwasser-Schock – ab wann der neue Saar-Strand in Saarbrücken öffnet

Auf dem Weg zum „One Beach“ sinken die Sneaker – statt noch wie vor drei Wochen in Wasser – mit jedem Schritt in den lockeren, warmen, weißen Sand ein. Der Weg wird aber in wenigen Stunden schon leichter begehbar sein, denn gerade wird ein langer Holzsteg vom Eingangstor des neuen Saar-Strandes lattenweise verlegt. Das alles ist erst mal nichts Besonderes, wäre da nicht das Hochwasser gewesen, das den Sand und damit beinahe auch die Pläne von Patrick, Michael und Tina Faust für den neuen Beachvolleyball- und Entspannungs-Ort weggeschwemmt hätte. Tina und Michael Faust erzählen, vom steinigen Weg bis zur Eröffnung und wieso Sand im Schuh ein wirklich gutes Zeichen ist.