70 Menschen versammeln sich vor der Europa-Galerie Mahnwache in Saarbrücken für die Opfer von Hanau (mit Fotos)

Gemeinsam wollten die Teilnehmer gestern ein Zeichen setzen und an die Opfer des Anschlages in Hanau erinnern. Vor vier Jahren erschoss am 19. Februar ein rechtsextremer Täter in Hanau neun Menschen aus rassistischen Motiven. Mit dem Spruch „Hanau ist kein Einzelfall!“ trafen sich gestern Nachmittag in der Spitze rund 70 Menschen in der Reichsstraße in Saarbrücken, um an den Anschlag und die Opfer zu erinnern. Zusammen legten sie Kerzen und Blumen nieder.