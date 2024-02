31 Bäume in Saarbrücken gefällt Fällmaßnahme an der Westspange: Warum mussten dort so viele Bäume abgesägt werden?

Die Fällung von 31 Bäumen bildete am Sonntag den Auftakt für eine Umgestaltung der Kreuzung St. Johanner Straße/ Westspange in Saarbrücken. Die Bäume sind im Weg, um die Pläne der Stadtverwaltung verwirklichen zu können. Diese will nämlich ein neues städtebauliches Konzept umsetzen – „CongressCultureCity (CCC)“. Was gut klingt und im Nachgang auch der positiven Entwicklung des Messestandorts Saarbrücken dienen soll, hat erst einmal eine Schattenseite: das Entfernen eines Baumbestands am Rande des Bürgerparks. Die Stadt beruft sich allerdings auf gute Gründe für diese unpopuläre Maßnahme.