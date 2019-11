Saarbrücken : 21-Jähriger stürzt beim Urinieren Abhang zehn Meter hinab

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiwagens. (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Saarbrücken In der Nacht zu Samstag ist ein 21-Jähriger in Saarbrücken an einem Abhang etwa zehn Meter in die Tiefe gestürzt, als er dort seine Notdurft verrichten wollte. Er wurde dabei leicht verletzt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Wie die Polizei mitteilt, war ein Kommando der Polizeiinspektion Saarbrücken gegen 2.40 Uhr bei einem Einsatz in einem Hinterhof in der Dudweiler Landstraße in Saarbrücken. Plötzlich stürzte ein Mann einen zu diesem Hof gelegenen bewaldeten Abhang etwa zehn Meter hinab. Der Mann wollte dort seine Notdurft verrichten. Er blieb in den Ästen eines Baums hängen, sodass er glücklicherweise nur leicht verletzt wurde.