Fridays for Future in Saarbrücken 200 Menschen demonstrieren fürs Klima und gegen Waldrodung an der Saar-Uni (mit Fotos)

Man habe Verständnis für den Wunsch nach einer Erweiterung des Uni-Campus, auf dem alle Institute angesiedelt sein wollen. Aber angesichts des Klimawandels und den zunehmenden Unwetterereignissen müsse diese Klimapolitik neu gedacht werden. Lucas Kleinbauer von der Bürgerinitiative „Hanni bleibt“ sprach am Freitag ebenfalls zu den Versammelten: „Wir setzen uns für den Erhalt des Waldes an der Uni ein und das tun wir in Zeiten der Klimakatastrophe, von ökologischem Sterben, das so in der Geschichte der Erde wahrscheinlich noch nie da war. Und jetzt will die Uni im ältesten Teil des St. Johanner Stadtwaldes 4,5 Hektar Wald versiegeln und unzählige Bäume fällen für ein Bauprojekt, das so aus der Zeit gefallen ist, dass es uns nicht möglich ist, das zu verstehen. Wir haben einen wahnsinnigen Leerstand in der Saarbrücker Innenstadt, wir haben Kataster des Landes mit riesigen Brachflächen, die genutzt werden könnten. Aber für das Konzept der Uni sollen jetzt große Flächen von ökologisch wertvollem Wald gerodet werden“, erklärte Kleinbauer.