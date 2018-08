später lesen Saarbahn Saarbahn sucht mit Schnuppertag neue Busfahrer Teilen

Zehn Männer und Frauen haben am Donnerstag die Gelegenheit genutzt, am „Schnuppertag Fahrschule“ ihre Berufschancen als Busfahrerinnen oder Busfahrer bei der Saarbahn GmbH zu entdecken. Der Schnuppertag richtete sich an arbeitslose Personen mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung und Führerschein der Klasse B, die sich beruflich vielleicht neu orientieren möchten oder nach einer Familienzeit wieder beruflich durchstarten wollen. red