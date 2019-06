Ausgesetzt oder ausgebüxt? : Schildkröte taucht urplötzlich an Heusweiler Saarbahn-Haltestelle auf

An der Saarbahn-Haltestelle In der Hommersbach in Heusweiler tauchte diese Schildkröte auf. Nun wird nach deren Besitzer gesucht. Foto: Ulrike Reimann/Saarbahn

Heusweiler Experten schätzen das Tier auf 60 Jahre. Gerätselt wird, wie es dahingelangt ist.

Ungläubige Blicke, als ein Fahrer an der Heusweiler Saarbahn-Haltestelle In der Hommersbach eine Schildkröte entdeckt hat. Wie Unternehmenssprecherin Ulrike Reimann berichtet, erspähte er das gepanzerte Tier am Freitag. Da sich niemand als dessen Besitzer ausgegeben hatte, nahm er es mit zur Leitstelle. Von dort gaben es Verantwortliche an Mitarbeiter des Tierschutzbundes weiter. Diese gehen davon aus, dass es sich um ein etwa 60 Jahre alte Landschildkröte handelt. Die Fachleute gaben an, dass solch ein Exemplar seit geraumer Zeit in Saarbrücken-Bübingen vermisst werde. Die Nachforschungen dauern derweil an.