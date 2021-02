Saarbahn GmbH investiert : Moderne Dieselbusse für Saarbrücken

Saarbrücken Saarbahn GmbH will Kohlendioxid-Ausstoß deutlich senken und investiert rund fünf Millionen Euro.

Die Saarbahn GmbH verjüngt ihre Busflotte von derzeit 138 Fahrzeugen mit 20 neuen Diesel-Bussen, die über ein energiesparendes Hybridsystem verfügen. Damit will das Verkehrsunternehmen jährlich etwa 23 Tonnen Kohlendioxid sparen und investiert rund 5,2 Millionen Euro. Am Donnerstag kamen 18 Busse in Saarbrücken an, zwei weitere kommen im März. „Angetrieben werden die 20 Lion’s City Hybrid von MAN mit einem modernen EURO VI-Dieselmotor. Zusätzlich sind die Fahrzeuge mit einem Hochleistungskondensator ausgerüstet, der die in der Schubphase beziehungsweise beim Bremsen über einen Generator erzeugte Energie zwischenspeichert. Beim Fahrzeugstillstand wird der Verbrennungsmotor gestoppt und das Bordnetz aus dem Energiespeicher versorgt“, erklärt Ingenieur Torsten Burgardt. Erst unmittelbar vor dem Anfahren werde der Motor wieder gestartet. „Auch die dafür benötigte Energie wird aus dem Kondensator bezogen. Dadurch ist es möglich, den Kraftstoffverbrauch deutlich zu senken.“ Nach Herstellerangaben sinken der Kraftstoffverbrauch und die Emissionen um bis zu 16 Prozent.