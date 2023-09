Unternehmen zieht Reißleine Immer wieder zerstört – jetzt gibt Saarbahn diesen Karten-Automaten auf

Saarbrücken · Jetzt reicht’s: Nach etlichen Attacken auf einen Fahrschein-Automaten der Saarbahn nimmt das Unternehmen das Gerät an der Haltestelle Kirschheck/Heinrichshaus nicht mehr in Betrieb. Doch was bedeutet das für Kunden, um nicht als Schwarzfahrer gebrandmarkt zu werden?

26.09.2023, 06:50 Uhr

Der Fahrkartenautomat an der Saarbahn-Haltestelle Heinrichshaus in Von der Heydt ist nach Vandalismus außer Betrieb. Foto: BeckerBredel

Von BeckerBredel

Wer mit der Saarbahn ab der Haltestelle Saarbrücken-Heinrichshaus fahren will, kann dort kein Ticket mehr lösen. Der Grund dafür: Unbekannte haben den Automaten zerstört. Deshalb ist er nicht in Betrieb.