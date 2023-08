Geschäftsführung gefordert Nach massiven Bus-Ausfällen bei Saarbahn – so reagiert Aufsichtsratschefin Meyer

Saarbrücken · Bei der Saarbahn-Gesellschaft in Saarbrücken ist Feuer unterm Dach: Die hohe Zahl an Busausfällen und Krankmeldungen der Busfahrer ist Thema im Aufsichtsrat. Was fordert Aufsichtsratschefin Barbara Meyer (Grüne) von Saarbahn-Manager Karsten Nagel?

22.08.2023, 17:12 Uhr

Wegen Ausfälle auch durch Krankmeldungen bleiben viele Busse zurzeit im Depot der Saarbahn in Saarbrücken. (Archivaufnahme) Foto: Saarbahn/Iris Maria Maurer

Bei der städtischen Saarbahn GmbH in Saarbrücken rappelt es gewaltig: Erstmals seit Längerem sieht sich der Aufsichtsrat gezwungen, mit einer Presseerklärung an die Öffentlichkeit zu treten. Grund dafür sind bis zu 60 Busausfälle täglich, über die die Saarbrücker Zeitung berichtet hat. Zudem steht der hohe Krankenstand bei den Busfahrern zur Debatte.