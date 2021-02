Dank für Fastnachts-Stimmung im Wohnzimmer : Ministerpräsident Hans spricht den Karnevalisten Mut zu

Saarbrücken Die Karnevalsvereine lassen ihre Narrenschauen in diesem Jahr im Internet stattfinden. Saar-Ministerpräsident Tobias Hans lobt sie dafür – und für die Kreativität und das Engagement, das sie dabei beweisen.

Normalerweise ist Saar-Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) zurzeit bei zahlreichen Fastnachts-Veranstaltungen wie der SR-Aufzeichnung der „Saarländischen Narrenschau“ des Verbandes saarländischer Karnevalsvereine (VSK) zu Gast. In diesem Jahr lud er am Dienstag pandemiebedingt einige Vertreter des VSK zu einem Gespräch in die Staatskanzlei ein.