„Die ganze Stroß is fix und fertisch“ Noch ganz weit weg von Normalität: Die Rußhütte sechs Wochen nach dem Hochwasser

Sechs Wochen sind vergangen seit der Flut – die Angst ist noch da. Die Angst, dass das Wasser wiederkommt. Immer wenn es regnet, so erzählt es Giuseppe, ein freundlicher Herr Anfang 70, kämen die Bilder zurück. Und die Angst. Nicht nur er, auch die Nachbarn auf der Rußhütte, in der Fischbachstraße, wo das Wasser brutaler war als fast überall sonst, hätten weiter zu kämpfen: „Die ganze Stroß is fix und fertisch.“