„Zu viele Fragen sind offen!“ Bürgerinitiative Knappenroth: Angst vor Hochwasser und Giftstoffen bei den Anwohnern

Fünf Mal tagte der fünfköpfige Bürgerbeirat zur geplanten Erweitern des Wohngebietes am Knappenroth auf dem Rastpfuhl. Er besteht aus Vertretern der in mehreren Bürgerinitiativen organisierten Anwohner, wo auf verseuchtem Gelände rund 550 Wohneinheiten in drei Bauabschnitten entstehen sollen. Befragt wurden die Experten der Stadtverwaltung, Planerinnen, Investoren und das Landesamt für Umwelt und Arbeitsschutz (LUA), zuständig für Gutachten zu dem Projekt.