Saarbrücken Geburtstagsfeier eskaliert – Gäste greifen die Polizei an

In der Nacht auf Sonntag, den 17. September, ist es in Saarbrücken-Rußhütte auf einer Party zu laut zugegangen. Wegen Ruhestörung riefen Anwohner um 00.30 Uhr die Polizei. Die Beamten stießen auf eine Party mit ungefähr 70 Teilnehmenden, wie die Polizei in einer Mitteilung am Montag beschreibt.