Rundgang : Rundgang durch Saarbrücken

Saarbrücken Der Verein Geographie ohne Grenzen bietet am Samstag, 24. August, einen Rundgang zu den Stadtmauern von Saarbrücken an. In St. Johann wurden zwar die Stadttore abgerissen, die Stadtmauern sind jedoch noch fast vollständig erhalten.

