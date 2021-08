Unzureichende Vergütung : Rund 25 Inklusionshelfer beim St. Ingberter DRK verlieren Job

Saarbrücken/ St. Ingbert Rund 50 Kinder wurden von den Inklusionshelfern bislang betreut. Dringenden Verbesserungsbedarf in Bezug auf die Vergütung der Mitarbeiter sieht auch der saarländische Verein Miteinander Leben Lernen (MLL).

„Auch die betroffenen Kinder und Eltern hätten wir gerne weiter unterstützt, aber dies ist uns in dem bisherigen Umfang leider nicht mehr möglich“, so der Kreisverband weiter. Grund seien unzureichende Vergütungsvereinbarungen mit dem Sozialministerium. Laut Mitteilung des Kreisverbandes würden die Mitarbeiter mit dem Tariflohn nach dem DRK-Reformtarifvertrag vergleichbar mit dem des öffentlichen Dienstes einschließlich einer zusätzlichen Altersversorgung bezahlt. Die bisherige Vergütungsvereinbarung mit dem Sozialministerium sei bereits im November 2020 fristgerecht gekündigt worden. Im Mai seien dann die üblichen Einzelverhandlungen mit dem Ministerium losgegangen und letztmals am 27. Juli 2021 fortgesetzt worden.

Auch Miteinander Leben Lernen (MLL), der größte saarländische Leistungsbringer im Bereich der Inklusion und Schulassistenz, äußerte sich am Mittwoch per Pressemitteilung zu der Vergütungs-Diskussion. Man sehe „dringenden Bedarf an einer Neufestlegung der Konditionen für die Inklusionshelfer*innen in den Schulen“, teilte Geschäftsführer Matthias Warken auf SZ-Anfrage mit. Die Vergütung der Schulassistenz sei 2008 zwischen dem Sozialministerium und den Trägern vereinbart worden, damals allerdings vor dem Hintergrund, dass auch ein erheblicher Anteil an Zivildienstleistenden in dem Bereich eingesetzt werden soll.