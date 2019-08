Rugbyspieler suchen sportliche Bleibe : Am Lulustein ist nicht mehr genug Platz

Am Lulustein ist nicht mehr genug Platz

Die Rugbyspieler des Saarbrücker Vereins Stade Sarrois (in Rot-Schwarz) suchen einen Platz zum Trainieren und Spielen. Foto: Wieck/Thomas Wieck

Saarbrücken Die Rugbyspieler des Saarbrücker Vereins Stade Sarrois suchen mal wieder eine sportliche Bleibe.

Seit 2008 gibt es den Saarbrücker Rugbyverein Stade Sarrois. Und seither wird die Vereinsgeschichte begleitet von der Suche nach einer geeigneten Spielstätte. Wie Horacio Gumhold, Präsident von Stade Sarrois, im Gespräch mit der Saarbrücker Zeitung ausführt, hatten die Rugbyfreunde nie eine dauerhafte sportliche Heimat. Zunächst trainierten sie vier Jahre auf den Saarwiesen nahe der Bismarckbrücke und spielten über der Grenze, in Forbach oder in St. Avold. Anschließend trainierten und spielten sie zwei Jahre beim ASC Dudweiler auf der Anlage am Brennenden Berg. Aber auch das blieb ein Intermezzo.