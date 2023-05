RTL-Bericht Gegen Engpässe – Kinderklinik auf dem Saarbrücker Winterberg mischt jetzt Antibiotika-Säfte selbst

Saarbrücken · Anlässlich der Pläne von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), ein neues Gesetz gegen Medikamenten-Knappheit einzuführen, hat RTL in der Kinderklinik auf dem Winterberg in Saarbrücken Dreharbeiten durchgeführt. Hier haben die Mitarbeiter einen vorläufigen Weg gefunden, wie sie ihre Patienten trotz Mangel an Arzneimitteln versorgen können.

26.05.2023, 19:00 Uhr

Immer wieder werden manche Medikamente in Deutschland knapp. Ein neues Gesetz soll Abhilfe schaffen. Im Winterberg-Klinikum in Saarbrücken wurde bereits nach einer eigenen Lösung gesucht. Foto: dpa/Jan Woitas

Der kurze Einspieler, der an diesem Mittwoch bei RTL und Vox ausgestrahlt wurde, zeigt den kleinen Maxim, der wegen einer Lungenentzündung in der Kinderklinik auf dem Winterberg in Saarbrücken behandelt wird. Eigentlich könnte er bereits entlassen worden sein. „Das hat jetzt heute etwas länger gedauert“, sagt Marie Claire Detemple, Chefärztin der Kinderklinik Saarbrücken. „Es gab keinen Saft“, erklärt sie und erzählt weiter: „Die Kollegen haben fünf Apotheken abtelefoniert.“ Weil Antibiotikasäfte kaum lieferbar sind, bekommt Maxim nun Antibiotika über eine Infusion.