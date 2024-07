Interview mit Ronja Maltzahn Ronja Maltzahn: „Es war ein Schock, wie aus dieser Begebenheit in den Medien ein solcher Elefant aufgeblasen wurde.“

Saarbrücken · Ihre Dreadlocks katapultierten Ronja Maltzahn 2022 unvermittelt in den Fokus der Öffentlichkeit, als Aktivisten von Fridays for Future der Musikerin wegen ihrer Haare „kulturelle Aneignung“ vorwarfen und sie für ein geplantes Konzert in Hannover wieder ausluden. Mittlerweile ist das alles geklärt, die 30-Jährige kann sich wieder ihrer Musik widmen. Gerade hat sie ein wunderbares Album namens „Heimweh“ veröffentlicht, das sie selbst als ihr „musikalisches Tagebuch der letzten Jahre“ beschreibt. Es ist ihr erstes mit ausschließlich deutschsprachigen Liedern. Normalerweise singt Ronja Maltzahn in fünf verschiedenen Sprachen, spielt Cello, Ukulele, Gitarre und Piano. Beim SongpoetInnentreffen im Rahmen des Saarbrücker Altstadtfests am kommenden Wochenende ist Ronja Maltzahn zu Gast. Am Samstag, 13. Juli, 19.30 Uhr, tritt die Liedermacherin im Innenhof der Stadtgalerie auf.

08.07.2024 , 17:14 Uhr

Die Dreadlocks des Anstoßes: Ronja Maltzahn wurde unfreiwillig berühmt wegen ihrer Haare. Beim SongpoetInnentreffen auf dem Saarbrücker Altstadtfest kann man sich nun auf ihre Musik konzentrieren. Foto: Maltzahn

Von Thorsten Hengst