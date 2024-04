Neue SAT.1-Show Findet sie die Liebe auf einer einsamen Insel? Saarbrückerin macht bei SAT.1-Datingshow mit

Anders als Romina, zögert Oli bei der Zeremonie mit seinem Jawort. Doch am Ende will er sich auf das Experiment einlassen und sagt Ja. Bei der anschließenden Bootsfahrt zur Insel nähern sich die beiden jedoch an und scheinen sich gut zu verstehen. So gut, dass Oli Romina später sogar seine Enttäuschung über ihr Match beichtet. Er sei deshalb zunächst „neben der Spur“ gewesen und entschuldigt sich dafür. Beide entscheiden sich neu anzufangen. Wie dieser Neuanfang aussieht, sehen die Zuschauer in Folge drei am Mittwoch, 1. Mai.