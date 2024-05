CDU-Kandidat fürs Europäische Parlament CDU-Spitzenkandidat Roland Theis: „Wir müssen zurück nach Brüssel und Straßburg“

„Wir müssen in Brüssel und Straßburg an den Tisch zurück.“ Roland Theis ist der Spitzenkandidat der CDU für die Europawahl und will im EU-Parlament saarländische Interessen vertreten – aktuell tut dies nur Manuela Ripa für die Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP). „Dort werden wesentliche Entscheidungen in all den Politikbereichen getroffen, die uns als Grenzregion besonders betreffen“, sagt Theis im SZ-Redaktionsgespräch. Was die CDU dazu braucht? Ein Ergebnis der Union bundesweit mit 33 Prozent und „ein anständiges Ergebnis bei einer guten Wahlbeteiligung“ im Saarland.