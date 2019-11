Konzert : Roland Helm spielt Leonard Cohen

Saarbrücken Am Freitag, 22. November, 20 Uhr, spielt Roland Helm mit seiner Band nochmal sein Leonard-Cohen-Programm in der Bel Etage der Spielbank am Deutsch-Französischen Garten. Im vorigen Jahr war sein Cohen-Konzert dort ausverkauft.

