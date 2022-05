Buntes Musikprogramm in Saarbrücken : Rock, Blues und Swing an der Konzertmuschel

Saarbrücken 2020 startete die Konzertreihe „Die Muschel rockt“ im Deutsch-Französischen Garten. In diesem Jahr gibt es eine Neuauflage mit einem bunten Musikprogramm.

Die Konzertreihe „Die Muschel rockt!“ im Deutsch-Französischen Garten (DFG) an der Konzertmuschel startet am Mittwoch, 25. Mai, um 18 Uhr. Sie hatte im ersten Corona-Jahr 2020 als kreatives neues Angebot des Kulturamts der Stadt Premiere gefeiert und zählt seither zu den Höhepunkten des Saarbrücker Veranstaltungskalenders. Mehrheitlich lokale Bands spielen für das Publikum live im DFG. Den Auftakt macht die Hard Rock-Band „Token Ring“. Sie hat Rocksongs aus vier Jahrzehnten im Repertoire. Weiter geht es im Juni mit „Summer Sands“. Die Sängerin Clara Valente und ihr Mann Gui Gautreaux präsentieren am Dienstag, 21. Juni, 19 Uhr, entspannten Elektropop. Das aus Brasilien stammende Duo wird die Zuhörerinnen und Zuhörer im DFG mit internationaler Covermusik begeistern.

Am Donnerstag, 23. Juni, 19 Uhr, stehen Honey Creek auf der Bühne. Mit Balladen und kraftvollem Bluesrock zieht die Band das Publikum in ihren Bann. Ein Kontrastprogramm gibt es dann am Mittwoch, 29. Juni, um 19 Uhr. Die „Mizzies“ treten auf und geben weltbekannte Hits aus Pop, Swing, Blues und Reggae „uff Saarlännisch“ zum Besten. Die „Final Heat Band“ bringt am Donnerstag, 7. Juli, 19 Uhr, Funk und Rock in den DFG mit. Auf Funk und Soul der 70er und 80er Jahre dürfen sich Zuhörerinnen und Zuhörer am Samstag, 30. Juli, ab 19 Uhr freuen. Die Band „Cardiofunk“ spielt dann auch bekannte Disco-Hits zum Mittanzen und -singen. Ebenfalls an einem Samstag, 20. August, werden die Mitglieder von „Bröselmaschine“ ab 19 Uhr an der Muschel für gute Stimmung sorgen. Die Formation um Peter Bursch zählt zu den ältesten aktiven Rockbands Deutschlands. Sie steht für dynamischen und progressiven Rock mit Folk- und psychedelischem Einfluss.