Musikerinnen und Musiker in der Region : Ausgerechnet der Lockdown war für ihn eine Chance

Robin Weisgerber hätte auch Architekt werden können, aber er entschied sich für die Musik. Foto: Sebastian Dingler

Saarbrücken Robin Weisgerber versucht, sich mit den Corona-Maßnahmen zu arrangieren, und nutzt die Zeit im Studio.

Der erste Eindruck vom Gitarristen Robin A. Weisgerber, Künstlername R.A.W.: Er entspricht wenig dem Klischee des „chaotischen Genies“. Ganz klar strukturiert wirkt der 1977 in Saarbrücken geborene und in Saarlouis aufgewachsene Musiker.

Gut könnte man sich ihn auch als Architekten vorstellen, was für ihn die zweite Option neben der Musik gewesen wäre. Seinem Vater wäre das auch lieber gewesen: Er war nicht besonders angetan von der Berufswahl seines Sohnes. Dabei lag die Musik doch eigentlich in der Familie: Weisgerbers Onkel war der renommierte Jazzgitarrist Toto Blanke. „Ich kann mich daran erinnern, wie ich im Wohnzimmer der Eltern mit Lego gespielt habe und dabei zwei Sachen liefen: Die Musik meines Onkels und Gianna Nannini.“

Info Sie machen für uns die Musik Ohne sie wäre es ganz schön still. Die Musikerinnen und Musiker, die im Regionalverband leben, sorgen seit Jahren dafür, dass wir jederzeit die Möglichkeit haben, Konzerte unterschiedlichster Stilrichtungen zu erleben. Von der Corona-Krise sind viele von ihnen schwer getroffen. Anlass für uns, einigen von ihnen nach und nach hier eine „Bühne“ zu geben.

Damit waren im Grunde schon die beiden Pole festgelegt, zwischen denen sich der Gitarrist heute noch bewegt: Pop und Rock auf der einen Seite, Jazz auf der anderen.

Mit elf Jahren bekommt Robin zum ersten Mal Unterricht, damals beim nicht viel älteren Uli Brodersen. Später ist Michael Bedersdorfer, unter anderem Gitarrist von Nicole, Weisgerbers Lehrer. Der bringt den jungen Gitarristen zur ersten „richtigen“ Band: Con-Brio, damals eine Bigband aus dem Hochwald.

Weisgerber geht zu dieser Zeit aber noch brav den Weg in Richtung Architektur, indem er die Saarlouiser Fachoberschule für Bauwesen besucht. Dann aber ändert ein Anruf alles: „Ich war gerade fertig mit dem Abi, als Ulrich Brodersen mir erzählte, dass er nach Nancy auf das CMCN (heute Music Academy International) geht und ob ich nicht Lust hätte mitzukommen.“ Weisgerber traut sich und hat das Glück, dass ihn seine Familie letztendlich unterstützt.

Ein Jahr lang wird er in Frankreich zurechtgeschliffen. „Ich habe unheimlich profitiert davon, von morgens bis abends Musik zu machen, mich nur mit der Gitarre zu beschäftigen.“ Ein Grundfach namens „Métier“ habe es gegeben, erzählt er, da habe er Noten bekommen und sei am nächsten Tag mit diesen Stücken auf die Bühne gestellt worden. „Da musste man die alltäglichen Berufswirren eines Musikers durchstehen.“ Allerdings kann er auch schon seinen Schwerpunkt auf Jazz und Fusion legen – jene Stile, die ihm auch heute noch am meisten am Herzen liegen.

Zurück in Deutschland versucht Weisgerber sich als Gitarrenlehrer und Coverband-Gitarrist durchzuschlagen. „Ich merkte dann, dass es relativ schwierig ist, damit Geld zu verdienen.“ Also probiert er es doch noch mit der Architektur – aber nach vier Semestern in Trier lässt er es sein, einfach weil ihm dort die künstlerische Freiheit fehlt. „Ich habe mir dann überlegt, was meine Chancen verbessern könnte. Also habe ich in Wuppertal Tontechnik gelernt.“

2006 zieht er nach Saarbrücken, weil er dort mehr berufliche Perspektiven sieht. Er arbeitet als Tontechniker für den saarländischen Rundfunk, betreibt ein eigenes Studio, spielt in Bands und gibt Unterricht. „Das war immer ein Wechselspiel: Wenn der eine Job beendet war, hatte ich wieder mehr Zeit für den nächsten, dann habe ich da wieder Gas gegeben.“

Die eigenen Kompositionen kommen da lange zu kurz. Dann gründet Weisgerber vor einigen Jahren mit Jochen Lauer (Bass), Kevin Naßhan (Drums) und Matthias Stoffel (Piano) die eigene Band namens Riofunk. Der Name führt ein wenig in die Irre – nicht um brasilianischen Funk geht es, sondern um Fusion Jazz. Riofunk ist nämlich ein Titel von einem der Vorbilder Weisgerbers, Lee Ritenour. Neben dem US-Gitarristen nennt er noch Chuck Loeb und Steve Lukather als Einflüsse. Doch an erster Stelle stehe bei ihm der Franzose Biréli Lagrène. „Den finde ich absolut faszinierend, sowohl an der Gitarre als auch am Bass.“