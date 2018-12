Kann Barockmusik schon kleinen Kindern Spaß machen und sie fast eine Stunde bei Laune halten? Aber ja, wenn man sie in eine lustige Geschichte verpackt. Das beweist Mareike Zimmermanns Kinderoper vom Ritter Odilo. Im Staatstheater ist sie seit ihrer Premiere im September ein richtiger Renner. „Wir waren bisher immer ausverkauft“, erzählen Theaterpädagogin Luca Pauer und Regisseurin Alexandra Pape unisono.

Im Bereich Musiktheater für Kinder geht das Staatstheater mit dieser Produktion, die klein und mobil ist, neue Wege. Auch sprachlich: Denn sie wird nicht nur einsprachig, sondern auch auch zweisprachig – deutsch-französisch – angeboten.

Doch worum geht es in diesem Stück? Zwei Möbelpacker, die einen Kühlschrank einer Konditorei ausliefern sollen, landen versehentlich im Mittelfoyer des Großen Hauses. Da der eine Kollege (Sänger Salomón Zulic del Canto) keine Lust hat, das schwere Paket gleich wieder weiter zu schleppen, sinnt er auf Ablenkung. Was wäre dafür besser geeignet, als sich eine Geschichte von Helden und Abenteuern auszudenken und in Rollen zu schlüpfen?

Flugs verwandelt sich Salomón in den tapferen Ritter Odilo, der gegen den bösen Drachen kämpfen will. Und weil da „zufällig“ ein Flügel herumsteht, wie ihn der zweite Möbelpacker (Pianist Rick-Henry Ginkel) zu spielen versteht, stimmen die beiden Freunde dazu Lieder aus Henry Purcells Barockoper „King Arthur“ an.

Ganz natürlich und spontan, so wie Kinder spielen, entwickeln die zwei so gemeinsam eine fantasievolle turbulente Geschichte, bei der sich immer wieder unerwartete Hindernisse auftun und für Spannung und vor allem Spaß sorgen. So ist das Pferd, mit dem der Ritter reiten will, viel zu erkältet, der Drachen, weil er gerade Winterschlaf hält, nur auf dem Anrufbeantworter erreichbar. Und auch die gelangweilte Prinzessin will bei den eisigen Temperaturen ihre Burg lieber nicht verlassen. Der wahre Gegner von Ritter Odilo, so zeigt sich, ist daher der strenge Herr Winter – und die Küchenfee der Burg, die stets heiße Schokolade bereithält, seine beste Hilfe.

Mit viel Spielfreude gehen die beiden Akteure zu Werke und verzaubern Alltagsgegenstände, dass es ein Genuss ist: Da wird der Transportkarren zum Pferd, der Besen zur Lanze, der Wischmopp zur Prinzessin und eine Kühltasche mit einem gemalten Papp-Bild zur Küchenfee. Auch der wunderbare Gesang von Bariton Salomón Zulic del Canto und Rick-Henry Ginkels Klavierspiel scheint bei den Kindern gut anzukommen. Auf Kissen am Boden ganz nah am Geschehen, sind sie 50 kurzweilige Minuten voll bei der Sache, während einige der Eltern auf Stühlen dahinter vor Entzücken doch tatsächlich zum Smartphone greifen, um das gemeinsame Erlebnis zu filmen.

Das Schöne an dieser Produktion ist: Weil man für die Aufführung nur irgendeinen Saal und ein Klavier braucht, kann sie auch reisen. So gastierte das Staatstheater damit bereits in Neunkirchen – vor rund 160 Grundschülern. Sofern man sie rufe, könnten sie damit aber auch nach St. Wendel oder Saarlouis kommen, sagt Theaterpädagogin Luca Pauer.

Eine weitere Besonderheit: Neben der deutschen Version hat das Theater auch eine zweisprachige Version mit französischsprachigen Dialogen erstellt. Damit habe man nicht nur viele bilinguale Familien angezogen, sondern sei auch über die Grenze gegangen, zum Festival Loostik in Forbach, so Pauer. Bereits geplant ist ein Gastspiel in Saargemünd. In der kommenden Spielzeit will das Staatstheater den Austausch mit Luxemburg und Frankreich verstärken. In Kooperation mit der Opéra du Rhin in Straßburg wird es ein weiteres Kindermusiktheaterprojekt, „Die arabische Prinzessin“, geben.

„Ritter Odilo und der strenge Herr Winter“ – die deutsch-französische Version ist am Freitag, 14. Dezember, um 10.30 Uhr im Saarbrücker Staatstheater im Mittelfoyer zu sehen