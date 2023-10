Rik Henry van Ginkel und seine „One World Show“ Rik Henry van Ginkel: „Ich zeige, dass man auf der Bühne eine krasse Freiheit haben kann“

„Ich glaube, die meisten Leute wissen erst dann, was meine One World Show bedeutet, wenn sie im Konzert waren“, sagt Musiker Rik Henri van Ginkel über seinen Soloauftritt am 9. November in der Hochschule für Musik (HfM). Ihm selbst falle es nicht leicht sein Programm zu beschreiben, doch eines steht fest: Vielfältig wird es sein, wenn der gebürtige Homburger all seine Fähigkeiten auspackt.