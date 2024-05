Rick Henri van Ginkel Rick Henri van Ginkel lädt zur „One World Show“

In seiner neuen Solo-Show will der „Master of Music“-Absolvent eine grenzenlose Welt der Musik präsentieren. Er wird viele musikalische Register ziehen, will Genre, und Instrumente wechseln, schlüpft in unterschiedliche Rollen, ist Konzertpianist und performt eigene Pop-Songs an der Gitarre. Außerdem wird an diesem Abend sein neues Musik-Video erstmals öffentlich präsentiert. Gedreht wurde es in der Klaviermanufaktur Steingraeber in Bayreuth mit der Tänzerin Sidney Ramsey und dem Tänzer Nicola Strada vom Saarländischen Staatsballett – choreographiert hat SST-Ballettdirektor Stijn Celis.