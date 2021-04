Zwei Pferderenntage in Güdingen : Das plant der Rennclub Saarbrücken für 2021

Seit mehr als 50 Jahren sorgt der Rennclub Saarbrücken für Pferderennsport der Spitzenklasse auf der Bahn in Güdingen. Hier eine Aufnahme aus dem Jahr 2013. Foto: Wieck

Saarbrücken Wenn die Corona-Lage es zulässt, gibt es dieses Jahr zwei Renntage auf der Pferderennbahn in Güdingen: am 15. August und am 18. September.

Auch für den Rennclub Saarbrücken war 2020 ein schwieriges Jahr. Wegen der Corona-Pandemie musste er die traditionellen Renntage auf der Pferderennbahn in Güdingen absagen. Aber der rührige Verein, seit jeher ein Aushängeschild für den Turfsport im Südwesten, ließ sich nicht unterkriegen. Und stellte am 28. August doch noch einen Renntag auf dem Hippodrom direkt an der deutsch-französischen Grenze auf die Beine. Mit sechs Rennen, berichtet Werner Schmeer, Vorsitzender Pferderennsport im Rennclub Saarbrücken. „Wir haben was gewagt und sind froh, dass wir es gemacht haben“, sagt Rennclub-Präsident Ulli Heinz. Finanziell sei der Verein mit einem blauen Auge davongekommen, auch dank der Unterstützung treuer Sponsoren, fürs Image sei die Veranstaltung ungemein wichtig gewesen. „Neben Iffezheim, Mannheim und Honzrath war der Rennclub Saarbrücken der einzige Veranstalter im Südwesten, der dieses Wagnis eingegangen ist“, betont Heinz. „Wir haben Flagge gezeigt, haben deutlich gemacht, dass wir leben.“ Und dies passend zum 50-jährigen Bestehen des Rennclubs Saarbrücken, der 1970 als vierter Rennveranstalter die Verantwortung für die Bahn in Güdingen übernommen hatte.

Neben dem Renntag Ende August zog der Rennclub Saarbrücken im September noch das „Festival der Pferde“ in Güdingen auf, in Zusammenarbeit mit dem Pferdesportverband. Sechs Stunden lang stellten sich im Saarland und Umgebung beheimatete Pferderassen vor, bei der Arbeit, im Sport, in der Freizeit. Zum Programm gehörte auch eine Pferde-Moden-Show. Für Sonntag, 19. September 2021, ist die zweite Auflage dieses Events geplant.

Info Die geplanten Termine des Rennclubs für 2021 30. April: Der Rennclub Saarbrücken beteiligt sich am Tag des Verbandes Südwestdeutscher Rennvereine auf der Rennbahn in Mannheim 15. August: Sparkassen-Renntag in Güdingen 11. September: Fahrt nach Magdeburg anlässlich 30 Jahre Rennbahnpartnerschaft mit dem Reit- und Fahrverein Magdeburg 18. September: Lotto-Renntag in Güdingen 19. September: Festival der Pferde auf der Rennbahn in Güdingen www.rennclub-saarbruecken.de

Das ist einer der Termine, die der Rennclub Saarbrücken in seinem Programm fürs laufende Jahr aufführt. Los geht’s, viel später als ursprünglich vorgesehen, mit dem Sparkassen-Renntag am Sonntag, 15. August, dem 220. Renntag in Güdingen insgesamt. Der war eigentlich für Pfingstsonntag geplant, doch dieser Termin musste ebenso gestrichen werden wie der Renntag am Ostermontag, traditionell Auftakt der Turfsaison in Saarbrücken. Am 15. August wird nun der 22. Sparkassen-Renntag in Güdingen über die Bühne gehen. Mit zehn bis zwölf Rennen, schaut Schmeer voraus, Und in Zusammenarbeit mit der PMU, einem bedeutenden französischen Wettanbieter. Der zweite Renntag dieses Jahres soll am Samstag, 18. September, auf der Bahn in Güdingen steigen, als Lotto-Renntag in Verbindung mit den Spielbanken und der Saarwirtschaft.

Werner Schmeer, Vorsitzender Pferderennsport im Rennclub Saarbrücken. Foto: beckerbredel Foto: BeckerBredel

Uli Heinz, Präsident des Rennclubs Saarbrücken. Foto: Dirk Guldner / www.foto-guldner./Dirk Guldner/www.foto-guldner.