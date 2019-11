Neuer Bewohner : Rehkitz Bambi lebt jetzt im Wildpark Saarbrücken

Der Saarbrücker Wildpark hat einen neuen Bewohner: Seit Mittwoch dieser Woche lebt dort das Rehkitz Bambi, nachdem es zuvor in der Wildttierauffangstation in Eppelborn aufgezogen wurde. Das hat die Stadt Saarbrücken mitgeteilt.

Das Rehkitz „Bambi“ lebt nun mit dem Rehbock des Wildparks Saarbrücken in dem großen Rehgehege. Das Tier wurde im Mai in die Wildttierauffangstation in Eppelborn gebracht und dort von einer Mitarbeiterin mit der Flasche großgezogen.