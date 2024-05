Regionalverband fördert Kultur Kulturpreis für Kunst 2024 wird ausgeschrieben

Mit dem Kulturpreis für Kunst sind eine persönliche Auszeichnung des Regionalverbandsdirektors und eine Zuwendung in Höhe von 4 000 Euro für Einzelpersonen oder 5 000 Euro für Künstlergruppen verbunden. Die Preisverleihung erfolgt im Rahmen eines Festaktes im Saarbrücker Schloss. Die vollständigen Bewerbungsformalitäten sind im Internet unter www.regionalverband.de/kulturpreis abrufbar. Eine Bewerbung ist nur bei vollständiger Berücksichtigung der dort aufgeführten Kriterien möglich. Die Vorschläge müssen schriftlich in einer Bewerbungsmappe sowie in digitaler Form auf CD oder USB-Stick bis spätestens 05. August an folgende Adresse geschickt werden: Regionalverband Saarbrücken, Fachdienst 60 – Regionalentwicklung und Planung, Katja Dröschel, Schlossplatz 12, 66119 Saarbrücken. Die eingereichten Unterlagen bilden die Grundlage für die Bewertung einer Jury, die vom Regionalverband Saarbrücken berufen wird.