Corona-Statistik : Inzidenz im Regionalverband steigt nochmals deutlich an

Regionalverband Im Regionalverband Saarbrücken gibt es 106 neue Infektionen mit Covid-19. Damit steigt die Inzidenzzahl deutlich über 100. Das Gesundheitsamt meldet auch einen weiteren Todesfall.

20 Personen konnten heute als geheilt ihre Quarantäne verlassen. Somit sind aktuell 690 Menschen im RV mit dem Coronavirus infiziert. Davon leben 380 in Saarbrücken, 101 in Völklingen, 47 in Friedrichsthal, 37 in Heusweiler, 28 in Riegelsberg, 25 in Quierschied, 20 in Sulzbach, 19 in Kleinblittersdorf, 17 in Püttlingen und 16 in Großrosseln.