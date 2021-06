Tägliche Pandemie-Statistik : Ein neuer Corona-Fall im Regionalverband

Regionalverband Einen neuen Corona-Fall hat es am Montag im Regionalverband Saarbrücken gegeben. Unterdessen ist die Ausgabe des digitalen Impfpasses im Impfzentrum gestartet.

Vier Personen konnten heute als geheilt aus der Quarantäne entlassen werden. Somit sind aktuell 175 Menschen im Regionalverband mit dem Coronavirus infiziert. Davon leben 98 in Saarbrücken, 25 in Sulzbach, 16 in Heusweiler, jeweils 10 in Völklingen und Quierschied, 5 in Friedrichsthal, 4 in Riegelsberg, jeweils 3 in Kleinblittersdorf und Püttlingen und einer in Großrosseln. Bei einer der in den vergangenen Tagen positiv getesteten Personen wurde die Virus-Variante Alpha (ehemals britische Variante) festgestellt.