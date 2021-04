Corona im Regionalverband : Inzidenzzahl im Regionalverband knapp unter 100

Regionalverband Im Regionalverband ist die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus wieder angestiegen, und zwar so, dass auch die Inzidenzzahl wieder steigt. Neue Todesfälle gab es diesmal keine.

44 Personen galten am Mittwoch als geheilt und konnten ihre Quarantäne verlassen. Somit sind aktuell 605 Menschen im Regionalverband mit dem Coronavirus infiziert. Davon leben 333 in Saarbrücken, 90 in Völklingen, 41 in Friedrichsthal, 31 in Heusweiler, 22 in Riegelsberg, 20 in Quierschied, jeweils 19 in Sulzbach und in Kleinblittersdorf, 16 in Püttlingen und 14 in Großrosseln.