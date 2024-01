Konzert von Real Blue im Garelly-Haus Im Garelly-Haus für das Garelly-Haus: Konzert mit Real Blue

Saarbrücken · Das Garelly-Haus ist ein Ort, in dem es von Kultur nur so wimmelt. Damit das so bleiben kann, dafür braucht es Geld, damit der Verein Usus das Ganze finanzieren kann. Einen Teil dazu beitragen wird jetzt die Band Real Blue.

03.01.2024 , 16:01 Uhr

Real Blue spielen zu Gunsten des Kulturzentrums Garelly-Haus in Alt-Saarbrücken. Ein Abend mit Jazz und Blues und sehr gutem Zweck. Foto: Langer/Dirk Langer