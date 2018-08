Raubserie in Saarbrücken: Polizei schnappt zweiten Mann (22)

Ein Mann aus Saarbrücken sitzt hinter Gitter und leistet seinem mutmaßlichen Komplizen seit Montag (20. August) Gesellschaft. Nach Polizeiangaben sollen beide einer Gang angehören, die seit Februar immer wieder Menschen auf dem Saarleinpfad in der Landeshauptstadt zwischen Staatstheater und Daarler Brücke überfallen hat. Neun teils brutale Fälle sind den Ermittlern bekannt.

Mindestens vier Täter

Demnach sollen mindestens vier Männer abwechselnd, aber immer nach der gleichen Masche ihre Opfer in ein Gespräch verwickelt haben. Sie baten vordergründig nach Zigaretten. Damit begann aber erst das Martyrium. Die Täter trieben die Angesprochenen in die Enge, schüchterten sie ein. Dann griffen sie an und raubten die Wehrlosen aus. Smartphones, Geld und Schmuck fielen den Ganoven so in die Hände.

Schwerverletzt zurückgelassen

Zweimal sollen sie besonders brutal gewesen sein: Die Räuber schlugen ihre Opfer bewusstlos und ließen sie schwerverletzt zurück. Sie scheuten nicht davor zurück, auch mit einem Messer zu drohen.

Geständnis

Der jetzt festgenommene 22-Jährige war nach Auskunft der Fahnder vier Mal an Raubüberfällen beteiligt. Es könnten aber durchaus mehr werden, die ihm zur Last gelegt werden. Die Ermittlungen laufen noch. Was ihm bisher vorgeworfen wird, soll er gestanden haben.

Komplize soll Freundin schwerverletzt haben

Der Gleichaltrige, der ebenfalls in Untersuchungshaft im Saarbrücker Knast sitzt, war bereits zuvor den Beamten des Raubdezernates des Landespolizeipräsidiums sowie des Saarbrücker Kriminaldienstes ins Netz gegangen. Dabei handle es sich um den Kopf der Bande, der bei allen Übergriffen dabei gewesen sein soll. Ihn nahmen Ermittler allerdings wegen einer anderen Tat fest. Der Vorwurf: Er soll seine Lebensgefährtin schwerverletzt haben.