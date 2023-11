20 Jahre Walker-Orgel am Rastpfuhl-Klinikum Diese Orgel lädt seit 20 Jahren zur Auszeit ein

Štefan Ilaš studierte Orgel und Kirchenmusik an der Hochschule für Musik und Theater München, an der Hochschule für Musik Saar und am Konservatorium in Košice. In 2018 und 2019 erhielt er das Deutschlandstipendium, 2020 das Saarlandstipendium für internationale Studierende, und in den Jahren 2021 bis 2023 war er zudem Stipendiat des Yehudi Menuhin Live Music Now e. V. Saarland. Er ist Leiter und Dramaturg des Internationalen Orgelfestivals von Ivan Sokol (Mofis) – das älteste und größte Orgelfestival in der Slowakei. Er tritt regelmäßig auf Musikfestivals im In- und Ausland auf und ist als Kammermusiker tätig. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Um Spenden wird gebeten.