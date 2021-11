Überraschender Besuch am Samstag : Rapper Apache 207 lässt es in Saarbrücker Club krachen

Rapper Apache 207 lässt es in Saarbrücker Club krachen

Überraschender Besuch am Samstag

Saarbrücken Der national erfolgreiche Rapper Apache 207 hat dieses Wochenende in der saarländischen Landeshauptstadt gefeiert. Mit Vodka und ganz viel Konfetti feierte der 24-Jährige im Saarbrücker Ego Club in den Sonntag.

Besonderer Besuch im Saarbrücker Ego Club: Dort legte am Samstagabend der DJ Pretty Flippo auf , der für den Rapper Apache 207 auflegt. Der 24-jährige Rapper mit türkischen Wurzeln ist spätestens seit August 2019 deutschlandweit bekannt. Damals schoss seine Single „Roller“ an die Spitze der deutschen Charts.

Den Auftritt seines DJs in Saarbrücken nahm sich der Rapper am Samstag dann zum Anlass, selbst die Landeshauptstadt zu besuchen und mit im Ego Club zu feiern. Instagram-Stories von Apache und Freunden zeigen die Gruppe beim Feiern in ihrer Saarbrücker Hotel-Suite und später auch im Ego Club, wo mit reichlich Vodka und Konfetti gefeiert wurde.