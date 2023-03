Krise bei Galeria Rätselraten in Saarbrücken: Warum schließt Kaufhof und nicht Karstadt?

Die Entscheidung, die die Galeria-Konzernspitze am Montag, 13. März, verkündet hat, war ein Paukenschlag. Nicht nur wegen der Zahl der Häuser, die geschlossen werden, sondern auch in Bezug auf die Auswahl der Standorte, die davon betroffen sind. Insbesondere in Saarbrücken ist die Verwunderung darüber groß.