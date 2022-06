Serie Protokoll einer Daheimgebliebenen : Theo trifft Maurice aus Straßburg und natürlich Saarländer auf seiner großen Tour

Theo (rechts) und der Radler Maxime aus Straßburg. Foto: Judith Rachel

20 Länder und 20 000 Kilometer in einem Jahr: Fabian Theobald hat Großes vor. Seine Partnerin Judith Rachel berichtet regelmäßig darüber.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Judith Rachel

Das Beste am Alleinreisen, finde ich, sind die Begegnungen. Gerade bin ich mit meiner Freundin Bine im Südfrankreichurlaub. Das bisher interessanteste Zusammentreffen war das mit einem deutschsprechenden Marktverkäufer. Der fütterte uns solange mit Käse- und Wurstspezialitäten an, bis wir, im Geschmacksdelirium, Waren im Wert eines Fünf-Gänge-Menüs kauften. Ansonsten verlangt es meine Freundin und mich auch gar nicht nach weiterer Reisegesellschaft, eine bessere als einander könnten wir hier sowieso nicht finden.

Anders bei Theo. Seine treueste Begleitung ist die Kamera, in die er spricht. Umso offener ist der Blick für spannende, unerwartete Treffen und Überraschungen: Als er zum Beispiel letztens den Berg Richtung Antalya hochgefahren ist, wurde er oben am Kliff von Maxime begrüßt, einem Radfahrer aus Straßburg, den er vorher auf einem Campingplatz kennengelernt hatte. Dieser fährt eine ähnliche Route wie Theo, er will aber unterwegs alle Weltkulturerbe-Stätten abfahren. Die beiden haben sich nun zu einer Fahrradtour in Saarbrücken nach ihrer Rückkehr verabredet.

In Antalya angekommen, hat Theo festgestellt, dass die von der Buchungsapp vorgeschlagenen Hotels nichts taugten. Er muss daraufhin etwas hilflos herumgestanden haben, denn, so erzählt Theo mir am Telefon: „Da kam eine ältere Lady angeschlappt und fragte auf Englisch, ob sie helfen kann. Sie führte mich zu einem Hotel um die Ecke, das ist günstig und sie selbst ist gerne da.“ Die Dame heißt Yvonne, ist 78 Jahre alt, aus Holland und in ihrem Leben viel gereist. Theo trifft in der Ferne auch immer wieder auf das Saarland. Einmal wurde er von einer Gruppe älterer Männer zum Çay eingeladen, von denen dann einer erzählte, dass er „in Saarbrigge uff de Berufsschul“ war. Kurz darauf war Theo abends einen Trinken: mit zwei radfahrenden Ulmern und einem Moritz aus Riegelsberg, der in Antalya studiert.

Man sieht, Getränke sind in der Türkei wie überall exzellente soziale Schmiermittel. Tagesüber hilft Tee dabei, die Sprachbarrieren zu überwinden, abends Bier oder etwas Hochprozentigeres, die Netzwerke zu stärken.

In Demre haben Sami und seine Männer vom Wasserwerk Theo bei Raki und Schafskopfsuppe für die Baustelle am nächsten Tag engagiert. Das Ganze sah dann so aus, dass die Bauarbeiter für Wasserversorgung und Mittagessen sorgten und Theo dafür, dass alles auf Foto und Video festgehalten wurde. Auch hier saarländische Verhältnisse: Der Bauunternehmer vom Wasserwerk hat mit dem Hotelbesitzer, bei dem Theo ein paar Kilometer weiter eincheckte, in Jena studiert.

Je weiter er nun in den Osten kommt, desto mehr werden Theos Begegnungen das erfolgreiche Weiterkommen beeinflussen: Hotelapps spielen mittlerweile keine Rolle mehr, Unterkünfte und auch Campingplätze sind dünner gesät. Und nicht nur das.