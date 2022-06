Steffen Greiner liest in Saarbrücken : Von Querdenkern, Impfgegnern und der „Diktatur der Wahrheit“

Steffen Greiner liest in Saarbrücken

Der Journalist und Autor Steffen Greiner liest am Freitag aus seinem Buch „Die Diktatur der Wahrheit“. Foto: Dingler/Sebastian Dingler

Saarbrücken Steffen Greiner hat ein viel beachtetes Buch über das Querdenkertum geschrieben. Angeregt haben ihn dazu die Corona-Demos vor seiner Berliner Haustür. Am Freitag stellt er es in seiner alten Heimat Saarbrücken vor.

Querdenker und Impfgegner gab es schon vor über 100 Jahren – das behauptet der aus Saarbrücken stammende Journalist Steffen Greiner in seinem Buch „Die Diktatur der Wahrheit“.

„Die hatten aber von Anfang eine völkische Schlagseite. Da ging es um den ‚reinen Volkskörper‘ und die ‚weiße Rasse‘“, so Greiner im Gespräch mit der SZ. Die Reformbewegung führte im Zusammenhang mit der ökonomischen und politischen Dauerkrise Anfang der 1920er Jahre zum Aufkommen von Wanderpropheten, die später als „Inflationsheilige“ bezeichnet wurden. „Es waren damals beste Zeiten für Menschen, die mit Erlösungsgedanken durch die Gegend rennen.“

Die Parallele zu heute sieht Greiner in der Vermischung radikaler politischer Strömungen mit Religiosität und Esoterik. Er habe in Berlin die sogenannten Hygienedemos der Impfgegner praktisch vor seiner Haustür erlebt. „Das war eine eigenartige Mischung aus Christen, Nazis, Dreadlock-Trägern oder Yoga-Menschen.“

Wie ist das heute? Auch wenn Greiner einräumt, dass die Querdenker nicht mehr so präsent seien wie vor einem halben Jahr, so hält er sie dennoch für gefährlich. Denn: Verschwörungstheorien seien jetzt viel präsenter in den Köpfen der Menschen, die Leute radikalisierten sich heute leichter.