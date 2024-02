Konzert mit Pulpo Eléctrico Pulpo Eléctrico im Terminus

Ein Meeresungeheuer aus zehn Stahlsaiten und vier Stimmbändern und acht langen Fangarmen wird auf die Menschheit losgelassen. Es nennt sich Pulpo Eléctrico und will Musik machen, als würde ein Tintenfisch in die Steckdose fassen. So jedenfalls die Selbstbeschreibung der Band. Am Samstag, 17. Februar, 21 Uhr, werden jedenfalls vier Musikerinnen und Musiker in der Brasserie Terminus in der Bleichstraße 36 (gegenüber Gerberplatz) auftreten und demonstrieren, was sie damit meinen.