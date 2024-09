Psychoanalyse im Film Wenn Psychoanalytiker ins Kino laden: „Barbie“ und „Die Klavierspielerin“ im Kino Achteinhalb

Ab Mittwoch, September, finden im Kino Achteinhalb im Innenhof der Nauwieserstraße 19 wieder regelmäßig neue Ausgaben der Reihe „Psychoanalytiker*innen stellen vor“ statt. Diese Reihe ist eine Zusammenarbeit des Kinos mit dem Saarländischen Institut für Psychoanalyse und Psychotherapie e.V. (Sipp) und der Deutschen Gesellschaft für Psychoanalyse, Psychotherapie, Psychosomatik und Tiefenpsychologie Berufsverband der Psychoanalytiker (DGPT), Landesverband Saarland, Gezeigt wird in den nächsten Monaten ein breites Spektrum an Filmen, von kleinen Arthouse Produktionen bis hin zum großen Blockbuster, was auch das Programm der nächsten Monate widerspiegeln wird.