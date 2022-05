Von Zweibrücken nach Saarbrücken : 85 Autos, 300 Teilnehmer: Umstrittener deutsch-russischer Autokorso verläuft ohne großen Zwischenfälle (mit Bildergalerie)

Foto: BeckerBredel 35 Bilder Deutsch-russischer Autokorso von Zweibrücken nach Saarbrücken verläuft ohne großen Zwischenfälle (mit Bildergalerie)

Update Saarbrücken Im Vorfeld hatte er für viele Diskussionen gesorgt, jetzt fand er am Sonntag statt: der prorussische Autokorso aus Zweibrücken bis zum Hauptfriedhof in Saarbrücken sorgte am Sonntag für kleinere Verzögerungen im Verkehr, verlief sonst aber friedlich. Die Polizei musste nur einige wenige Male eingreifen.

Von Laura Ockenfels und Niklas Folz

Ein langer Autokorso führte am Sonntag von Zweibrücken aus durch die Saarbrücker Innenstadt bis zum Hauptfriedhof. Der Autokorso war als Demonstration unter dem Titel „Gegen Diskriminierung der russischsprachigen Mitbürger in Deutschland, gegen Krieg und als Zeichen gegen Krieg. Als Gedenken an alle gefallenen Soldaten“ angemeldet. Die Teilnehmer wollten damit am Sonntagmittag nach eigenen Angaben gegen die gesellschaftliche Ausgrenzung russischstämmiger Menschen protestieren.

Der Auto-Korso startete mit ca. 85 teilnehmenden Fahrzeugen um 12.45 Uhr in Zweibrücken. Insgesamt 300 Teilnehmer saßen in den Fahrzeugen. Los ging es in der Geschwister-Scholl-Allee, über Homburg und St. Ingbert bis zu einem sowjetischen Denkmal am Hauptfriedhof in Saarbrücken. Geplant wurde die Demonstration von russlandfreundlichen Zweibrückern. Ihre Autos waren mit russischen Fahnen geschmückt. Die rund 50 Kilometer lange Fahrt wurde von der Polizei mit Streifenwagen begleitet. Immer wieder kam es im Laufe der Strecke zu kleineren Verkehrssperrungen, die allerdings laut Polizei keine großen Verkehrsstörungen nach sich zogen.

Zuvor hatte es bereits ähnliche Veranstaltungen in Köln und Bonn gegeben. Der Aufruf sorgte in sozialen Medien bereits in der Vorwoche für heftige Kritik. Die Demonstration fand am Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs 1945 statt. Natalja Hummel meldete die Demonstration an, allerdings wollte sie nicht mit unserer Zeitung sprechen. Es habe schon zu viel negative Presse in anderen Zeitungen gegeben, begründete Hummel die Entscheidung. Auch sonst wollte sich keiner der Teilnehmenden gegenüber unserer Zeitung äußern.

Zum Abschluss des Autokorsos gegen 14.40 Uhr stiegen die Teilnehmer aus ihren Autos aus und versammelten sich auf einer kleinen Wiese vor dem Saarbrücker Hauptfriedhof. Dort wurden mehrere Reden auf Russisch gehalten. In einer Schweigeminute wurde es ruhig, bevor dann Blumen niedergelegt wurden. Dann ging es gegen 15 Uhr zurück an die Autos und auf den Heimweg.

Die saarländische Polizei bewertete den Autokorso in einer Mitteilung am Sonntagnachmittag als „friedlich“. Im Einsatz befanden sich sowohl rheinland-pfälzische als auch saarländische Beamte. Bereits gegen 11 Uhr seien auf dem Zweibrücker Festplatz etliche Fahrzeuge eingetroffen, teilte die Polizei mit. Hierbei stellten die Beamten einige Fahrzeuge fest, an denen Flaggen der Sowjetunion angebracht waren. Da diese gegen die geltenden Auflagen verstießen, forderten die Einsatzkräfte die Teilnehmenden auf, die Flaggen zu entfernen. Dem seien die Betroffenen widerstandslos nachgekommen. Eine Einleitung entsprechender Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren wird jetzt geprüft.

Auch vor dem Hauptfriedhof in Saarbrücken musste die Polizei eingreifen. Eine Teilnehmerin wurde gebeten, eine Militär-Mütze abzusetzen. Des Weiteren mussten die Demonstranten daran erinnert werden, dass an einer Ruhestätte weder Hupen noch Jubeln und Musik erlaubt sind.