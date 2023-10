Vor Europa-Galeria Pro-Palästina-Kundgebung in Saarbrücken – Polizei schätzt an die 500 Teilnehmer (mit Fotostrecke)

Bislang sei die Kundgebung friedlich verlaufen, berichtet Mohrbach. Etliche Teilnehmer brachten Fahnen in den Nationalfarben Palästinas mit. Sie sind nicht verboten. Im Gegensatz zu Symbolen der islamistischen Hamas. Sie soll für den terroristischen Angriff auf Israel am 7.Oktober verantwortlich sein. Seitdem kamen nach offiziellen Angaben aus Tel Aviv an die 1400 Israelis ums Leben. Etliche weitere wurden entführt.