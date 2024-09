Premiere im Theater im Viertel „Ella und der Wirbeltraum“: Von der Macht der Träume

Einen Blick in alle nur möglichen Traumwelten werfen. Das wäre was. Leider ist das den meisten nicht vergönnt. Aber bei Ella ist das anders. Schließlich ist sie eine ausgewiesene „Traumagentin“ und hat eine Mission: In den magischen Traumwelten herrscht nämlich Chaos. Die Gesetze der Träume sind außer Kraft gesetzt, fliegende Kinder fallen vom Himmel, Unterwasserwelten verschwinden, und die geträumten Referate scheinen unendlich zu dauern. Doch das größte Problem ist, dass die Kinder aus diesen Träumen nicht mehr erwachen.