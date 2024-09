SZ-Leser aus Saarbrücken bekam keine Post mehr Post räumt Probleme bei Zustellung ein

Wie schon seit Jahrzehnten stelle das Unternehmen an sechs Werktagen die Woche zu. In der Urlaubszeit arbeite das Unternehmen mit Vertretungen und Aushilfen, die „jeweils gut eingearbeitet werden“, versichert er. In den Vorjahren sei die Sendungsmenge in der Urlaubssaison im Brief- und Paketbereich immer geringer als der Jahres-Durchschnitt gewesen. In diesem Sommer jedoch nicht. Thomeczek: „Wochenweise waren die Sendungsmengen in verschiedenen Orten auf Vorweihnachts-Niveau angestiegen, so dass sich auch die gewohnten Zustellzeiten verschoben haben.“ Das Unternehmen habe dies durch zusätzliche Mitarbeiter aus anderen Regionen ausgleichen können.