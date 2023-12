Braucht es mehr Filialen? Lange Wartezeiten bei der Post in Saarbrücken sind „unzumutbar“

Saarbrücken · Lange Wartezeiten bei der Post in Saarbrücken haben diesen Monat etliche Kunden verärgert. Was könnte besser gemacht werden? Wir haben uns in der Landeshauptstadt umgehört.

28.12.2023 , 11:26 Uhr

Foto: BeckerBredel

Von BeckerBredel

Anfang Dezember gab es große Probleme und Ärger bei der Post am Saarbrücker Hauptbahnhof. Personalmangel aufgrund von Krankheitsfällen und die daraus resultierenden reduzierten Öffnungszeiten sorgten für lange Schlangen vor der Tür mit Wartezeiten von bis zu zwei Stunden. Das sorgte für Unverständnis und Frust. Wir haben Passanten in Saarbrücken gefragt, wie sie die Situation bei der Post einschätzen.