Online-Vortrag : Online-Workshop zum Musikbusiness

Saarbrücken „Alles, was Du schon über über das Musikbusiness wissen wolltest“ ist Thema des nächsten Online-Seminars des Pop-Rats. Während der Corona-Krise bietet er in Zusammenarbeit mit der Arbeitskammer und der PopScene kostenlose Webinare für Kulturschaffende der Musikbranche, aber auch für andere Kultur- und Kreativ-Genres an.

Carmelo Lo Porto, Geschäftsführer des Labels Ever Ever Music, widmet sich am Donnerstag, 21. Mai, 19.30 Uhr, auf Zoom unter anderem den Fragen: Was sind Aufgaben eines Künstlermanagers? Lohnt sich die Gema? Und was macht ein Label?