Millionen für neue Technik : Polizisten fahnden bald per Dienst-Handy

Saarbrücken Die Polizei rüstet ihre Technik kräftig auf. Fahndungen, Strafanzeigen oder Unfälle sollen per Handy bearbeitet werden.

Landespolizeipräsident Norbert Rupp erinnert sich: „Als ich vor 40 Jahren meinen Dienst antrat, bestand die Informationstechnik aus einer mechanischen Schreibmaschine.“ Am Montag präsentierte Rupp mit Polizeioberrat Markus Detemple die neue Technik, die zukünftig Polizisten im Alltag am Tat- oder Unfallort die Arbeit spürbar erleichtern sollen. In erster Linie wird Zeit gespart, wenn etwa die Streifenbeamten per Diensthandy (iPhone) Daten zu Verkehrsunfällen aufnehmen, Führerschein und Personalausweis unmittelbar in das Bearbeitungsprogramm einscannen. Die Daten werden sofort gespeichert. Bislang wurden solche Vorgänge mit viel Aufwand per Block und Kugelschreiber vor Ort erfasst und später in der Dienststelle wieder in Handarbeit in das Computersystem übertragen. „Mobility“ oder „mobile Sachbearbeitung mit Endgeräten“ heißt die neue Technik im Behördenjargon. Im Bereich der Polizeiinspektion Saarlouis wird diese derzeit getestet. Die Polizisten dort sammeln auch ihre Erfahrungen mit „Pommes“, der Abkürzung für „Polizeilicher Multimedia-Messenger“. Dahinter verbirgt sich ein polizeiinterner Nachrichtendienst (vergleichbar mit WhatsApp), über den Kurznachrichten, Videos von Einsatzorten oder Fotos von Vermissten sofort an die Zentrale oder alle im Einsatz befindlichen Beamten gesendet werden können.