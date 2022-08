Bootstour auf der Saar : Polizeisportverein erfüllt Mohammad einen Herzenswunsch

Saarbrücken Für den 27-jährigen Mohammad Ayoub ging am Samstag ein Traum in Erfüllung. Nach einem Unfall 2015 sitzt Ayoub im Rollstuhl, doch er wollte unbedingt einmal Boot fahren. Das machte der Polizeisportverein Saarbrücken jetzt möglich und nahm den 27-jährigen vom Osthafen aus mit auf eine Tour über die Saar.

Sie habe beim kleinen Saarspektakel letztes Wochenende die Mannschaft vom Polizeisportverein gefragt, ob es eine Möglichkeit gebe, den Wusch von Mohammad zu erfüllen: „Jeder hat direkt gesagt, dass er gerne hilft. Das hat mich gerührt, denn es ist ja schließlich ihre Freizeit, die die Helfer opfern. Wir haben direkt einen Termin ausgemacht, und ich habe sogar eine Schicht mit einer Kollegin getauscht, damit ich frei habe. Mohammad ist ein liebenswerter Mensch, der trotz seines schweren Schicksals immer gut gelaunt ist. Alle im Seniorenwohnheim haben also gerne ausgeholfen, um das hier möglich zu machen.“ Fünf Mitglieder des Polizeisportvereins trafen sich am Samstag auf dem Steg am Osthafen, unter ihnen auch Manfred Singer, der Kapitän für die Bootsfahrt mit Mohammad. „Als Heike gefragt hat, war ich direkt bereit zu helfen. Meine Frau arbeitet mit krebskranken Kindern, deswegen wissen wir, was es bedeuten kann, jemandem ein Lachen ins Gesicht zu zaubern. Wir werden Mohammad von seinem elektrischen Rollstuhl in einen Sportrollstuhl heben und diesen dann über eine Rampe ans Boot fahren. Von dort aus können wir ihn, samt Rollstuhl, ins Boot heben. Das ist wenig Aufwand, um jemanden einen Herzenswunsch zu erfüllen“, sagt Singer. Das Boot war danach zwei Stunden unterwegs. Die Strecke ging vom Osthafen aus einmal zur Güdinger Schleuse und dann wieder zurück. „Wir fuhren auch einmal an der Promenade in der Stadt vorbei, denn es ist immer cool, Saarbrücken vom Wasser aus zu sehen“, sagt der Kapitän. Mohammad Ayoub war vor der Fahrt aufgeregt: „Ich freue mich total, jetzt einmal Boot fahren zu können, denn das wünsche ich mir schon lange. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das einmal erleben werde.“ Vor dem großen Tag habe der 27-jährige vor Vorfreude kaum geschlafen. Bei der Bootsfahrt war auch Mohammads großer Bruder Khalil Ayoub dabei, der sich für seinen kleinen Bruder freute.